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GAZİANTEP (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Valilik girişinde tebrikleri kabul etti.

Gaziantep Valiliğinde cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Yerlikaya, törende tebrikleri kabul ettikten sonra fotoğraf çektirildi.

- Malatya

Malatya'daki 29 Ekim törenleri Malatya Valisi Ali Kaban'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Sağanağa rağmen İnönü Caddesi'nde devam eden törende Vali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, üstü açık arabayla caddeden geçerek halkın bayramını kutladı.

Vali Kaban, törende yaptığı konuşmada, her karış toprağı şehitlerin kanıyla yoğrulmuş kutsal vatanın ebedi Türk yurdu olmasını ve üç kıtanın birleştiği coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin mevcudiyetini istemeyen düşmanların daima var olduğunu aktardı. Kaban, şöyle devam etti:

"Bu düşmanlar her defasında sinsice fırsat kollamış, kendilerince şartların uygun olduğunu düşündükleri vakit tereddüt etmeksizin ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve milli birliğimize gizli veya açık bir şekilde saldırmaktan kaçınmamışlardır. Fakat iç ve dış düşmanlarımız şunu unutmuş gözükmektedir ki necip Türk milleti, dünyanın en onurlu, en cesur ve vatan sevgisi en yüksek milletidir. Dün Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da bütün unsurlarıyla yekvücut olarak düşmanlarını zelil eden Türk milleti, bugün de birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik her türlü saldırıyı yok etme kudretine sahiptir."

Öğrencilerin şiir okumasının ardından askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler, gösteri uçuşu yaptı.

Töreni protokol üyelerini yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.

Valilikte başlayan kutlamalar kapsamında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tebrikleri kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur nedeniyle Batıpark Spor Salonu'nda yapıldı.

Vali Özkan, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeden her Türk vatandaşının ortak varlığı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin, milletin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

“Bizi millet olarak bir arada tutan toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan cumhuriyet misakının temelini, ülkesine sadakatle bağlı tüm insanlarımızın eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır. Cumhuriyet, memleketin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Anadolu halkının tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü bir gayret ve fedakârlığı ile başlattığı mücadelenin destansı bir sonucudur."

Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin cumhuriyet ruhu ile ülkeye sahip çıktığını ifaderek, şöyle dedi:

"Devletimiz içte ve dışta şer odakları ile mücadele ederken en büyük destekçisi olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi FETÖ kalkışmasına karşı da aynı ruhla cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu ülkeyi bölmeye, karıştırmaya, istikrarlı ekonomisini zayıflatmaya çalışan küresel zalimlerin maşası olan FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine ne devletimiz nede siz kahraman milletimiz izin vermeyecektir."

Törende, öğrenciler şiirler okudu.

- Adıyaman

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü Adıyaman'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenecek tören, yoğun yağış nedeniyle Yenimahalle Kapalı Spor Salonun'da gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şiir okunması, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve halk oyunları ekibinin sahne almasıyla son buldu.

Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki 29 Ekim töreni, yağmur nedeniyle 11 Nisan Stadyumu'nda yapıldı. Törene Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda sivil toplum kuluşu temsilcisi katıldı.

Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazileri minnetle andığını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 94 yılır karşısına çıkan çeşitli zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdürmüştür. Bugün büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmıştır." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Erin, farklı inançların Türkiye'de kardeşçe ve barış içerisinde hayatını sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.





Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

- Kilis

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü Kilis'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Vali Tekinarslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bu yana içeride ve dışarıda çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Türk halkının her saplanan hançerde düşüp ölmediğini görenlerin daha kuvvetli darbeler vurmaya başladığını ifade eden Tekinarslan, "Arkasından yine bir kardeş kanı akıtma tezgahı olan PKK terörünü peydahladılar ve bu milletin ekmeğine kan doğradılar. Son olarak yeni bir darbeyle bu milleti esir etmek ve mazisi birlerce yıla dayanan büyük Türk devletini yıkmak istediler. Milletimizin kararlığı, vatan sevgisi, Allah aşkı ve imanı kaşsında hepsi yerle iksan oldu oldular." diye konuştu.

Tekinarslan'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.