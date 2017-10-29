Doktorun kanyon merakı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda ağustos ayında kaybolduğu düşünülerek arama çalışması yürütülen, 3 gün sonra kanyonun diğer ucundan çıkan doktor Mohaç İkbali Afşar'ın kanyona olan ilgisi devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde görev yapan ve aynı zamanda Ankara Dağcılık Kulübü üyesi olan Afşar, Valla Kanyonu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Afşar'ın, geçen ağustos ayında Valla Kanyonu'nda kaybolduğu zannedilerek arama çalışması yapılmıştı. 3 gün sonra kanyonun diğer ucundan çıkan Afşar, "Kaybolmadım, kanyonda hayatımın en güzel iki gününü geçirdim." demişti.

Bu olayın ardından kanyona tek başına girmek yasaklanmıştı. Buna rağmen geçen ay yine bölgeye gelen Afşar, kanyonun çevresinden geçmiş, Pınarbaşı ilçesi Kerte köyünden girdiği ormanlık alanda 3 gün geçirerek Cide'nin Şenköy köyüne ulaşmıştı.

- "Saplantı haline geldi"

Kanyonun çevresinde incelemelerine devam eden Afşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valla Kanyonu'nun kendisi için bir saplantı haline geldiğini söyledi.

Kanyonun içi ve çevresi hakkında veriler topladığını dile getiren Afşar, kanyonla ilgili bilgileri Türkiye Dağcılık Federasyonu ile paylaşacağını anlattı.

Bölgeye üçüncü kez gelmesine rağmen alanın geniş olması nedeniyle çalışmasını bitiremediğini vurgulayan Afşar, şöyle devam etti:

"Sümenler köyünden başlayan gezimi 4 gün 4 gece planlamıştım fakat hava yağışlı olduğundan 2 gece 3 gün kalabildim. Bu sürede kanyon etrafından içeri girilebilecek bölümler aradım. Bu bölüm çok kayalık ve sarp bir bölge. Çıktığım bölgeden inememe gibi bir tehlike ile karşılaşmamak için çoğu zamanım yön bulmakla geçti. Çalışmalarımı tam bitiremedim ilk fırsatta tekrar geleceğim."

- "Geceleri şarkı söylüyorum"

Yabani hayvanlardan korktuğu için geceleri şarkı söylediğini anlatan Afşar, "El değmemiş bölgelerde gördüğüm ayı dışkıları başka bölgelerde gördüklerimden çok büyüktü. Tahminime göre çevrede 800 kilograma yaklaşan ayılar var. Bu da beni geceleri tedirgin etse de şarkı söyleyerek hayvanları kendimden uzak tuttum. Hiç yabani hayvanla karşı karşıya gelmedim." diye konuştu.

Kanyonun doğu bölgesinin görülmeye değer olduğunu belirten Afşar, "Daha önce kanyonun batı zirvesine de çıkmıştım ama doğu zirvesi daha çok heybetli. Görüntüleri fotoğraf ve filme sığdırmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.