Avrupa üçüncüsüne görkemli karşılama

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VAN (AA) - Antalya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Azad Demirhan, Van'da coşkulu karşılandı.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki karşılama organizasyonunda, Azad Demirhan ve Boks Milli Takımı'nın antrenörlerinden Ayhan Öz'e, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ve sporcular, çiçek verdi.

Havaalanında "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapan sporcular, Demirhan ve Öz'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Ayhan Öz, yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kenti en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Azad'ın yeni sporcular yetişmesine öncülük edeceğini vurgulayan Öz, "Hedefimiz finaldi ama olmadı. 34 ülkeden 200 sporcunun katıldığı müsabalarda Avrupa üçüncüsü olmak büyük bir başarıdır." dedi.

Bronz madalya kazanan milli boksör Azad Demirhan da elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.