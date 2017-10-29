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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin halkın ve protokol üyelerinin bayramını kutlamasıyla başladı.

Şentürk, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasıyla yeni bir Türk devletinin doğduğunu ve bütün dünyaya ilan edildiğini belirtti.



Şentürk, "Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Paşa, cumhuriyetin, Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare olduğunu söylemiştir. Şüphesiz ki yüce Türk tarihi, cumhuriyet ile başlamıyor. Bizim 5 bin yıllık şan ve şerefle dolu bir tarihimiz var. Bizim tarihimizdeki kadar şan ve şerefle dolu kahramanlar başka hiç bir devletin tarihinde mevcut değil. Bizim tarihimiz adeta kahramanlar tarihidir." dedi.



Törende, Kırşehir Belediyesi mehter takımı kahramanlık marşlarını seslendirdi, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda törende, Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, alandakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından konuşan Yurtnaç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asra yaklaşan tarihteki yürüyüşü sırasında her türlü engelin üstesinden gelerek yoluna devam ettiğini ve son dönemdeki atılımlar ile bugün bölgesinin ve dünyanın yükselen gücü olduğunu söyledi.

Yurtnaç, "Milletimiz, tarihten getirdiği engin tecrübesiyle zor zamanlarda kenetlenmenin destanını yazmış, her türlü takdire ve hürmete layık bir millettir. Devlet ile millet beraberliğinin en güzel örneğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösteren bu aziz millete mensubiyetimizle ne kadar iftihar etsek azdır." dedi.

Konuşmanın ardından bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

- Niğde

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'ndan gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Şimşek, törendeki konuşmasında, Türk milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak cumhuriyeti kurduğunu söyledi.

Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü sevinç ve coşkuyla karşıladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Ulu Önder Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine en uygun olan idare biçimi cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Kurutuluş Savaşı günlerinde 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Ulu Önder'in Samsun'dan yaktığı bağımsızlık ve hürriyet meşalesi kısa sürede Anadolu'nun her tarafını sarmış ve yine 'Ya istiklal ya ölüm.' direktifi doğrultusunda yediden yetmişe topyekun bir milletin katılımı ile milli mücadelemiz başlamıştır."

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunu ekibinin gösterisi, belediye mehteran takımının konseri ve resmi geçitle sona erdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, istiklal ve istikbal için milletçe yekvücut verilen mücadelenin adı olduğunu vurguladı.

Her santimetresi aziz şehitler ve kahraman gazilerin kanları ile sulanmış bu toprakların candan daha kutsal olduğuna dikkati çeken Haktankaçmaz, "Bugüne kadar ne FETÖ'ye ne PKK'ya ve de diğer terör örgütlerinin saldırılarına bu millet boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu cumhuriyet bizlere emanettir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anıyor, cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyorum." dedi.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunu ekibinin gösterisi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

- Kayseri

Kayseri'deki tören, Vali Süleyman Kamçı'nın Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Kamçı, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Anadolu'da var olabilmek için birçok bedel ödediğini dile getirdi.

Türk milletinin tarihin hiç bir döneminde esaret altına girmediğine dikkati çeken Kamçı, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, 1071'de Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açtığı günden beri bu topraklarda tutunmak için büyük badireler, savaşlar ve mücadeleler vermiştir. Bugün dahi bu topraklarda varlığımızı idame ettirmek için büyük bedeller ödüyoruz. Bildiğiniz gibi bu millet, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna büyük fedakarlıklar ve kayıplar vermeyi göze alarak tarihin hiç bir döneminde esaret altına girmemiştir. Bize, altın tepside sunulmayan bu toprakları, bugün de korumak, kollamak, gelecek nesillerimize miras bırakabilmek için gayret ediyoruz. 29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşı boyunca genç, yaşlı, kadın, erkek demenden verilen cansiperane bir mücadelenin eseridir."

Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik sporcuları gösteri sundu.

Tören, öğrencilerin ve askeri kortejin geçişiyle sona erdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, CHP Milletvekili Çetin Arık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas

Sivas'taki tören, Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın valilik makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Gül, cumhuriyetin 94. yıl dönümünün cumhuriyet kenti Sivas'ta büyük onur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunarak gelecek kuşaklara aktarmanın her Türk ferdinin görevi olduğunu belirten Gül, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugünlere kolay gelmediğini, bizlere emanet edilen bu topraklar uğruna yüz binlerce şehit ve gazi verildiğini hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan , İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Gül ve beraberindekiler, Şemsi Sivasi Kütüphanesi'nde, "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu fotoğraf ve resim sergilerinin açılışını yaptı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Gazi Stadında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver, halkı ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Vali Aktaş, öğrencilerden ülkenin geleceği için yaşanan olayları iyi analiz etmelerini isteyerek "Bu yıl dönümleri geçmiş ile bugünü mukayese edip geleceğe yön vermemizi sağlayan önemli fırsatlardır. 15 Temmuz gibi dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldığımızı biliyorsunuz. Sizler bu ihanet şebekelerini iyi tanıyacak, hiç bir zaman bunlara fırsat vermeyeceksiniz."

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitilen köpeklerin gösterisi de yer aldı. Arama kurtarma, narkotik ve asayiş alanında eğitim alan köpeklerin gösterisi ilgi topladı.

Tören, çeşitli branşlarda düzenlenen spor aktivitelerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.