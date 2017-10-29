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KOCAELİ/KARABÜK/BARTIN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli, Karabük ve Bartın'da törenler düzenlendi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla Karamürsel Alp Salonu'nda kent protokolünün tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin ardından tören alanına geçen Vali Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, askeri aracın üzerinden vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aksoy, Cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu belirterek, birbirinden farklı niteliklere sahip bireylerin meydana getirdiği din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarını kucaklayan millet egemenliğini esas alan tek rejim olduğunu söyledi.

Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'nı imkansızlıklarla kazandığını dile getiren Aksoy, "Türk milletinin her ferdi ecdadının gösterdiği iradeyi cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma noktasında bugün de göstermektedir. Milletimizin bu gayreti Cumhuriyetimize ve demokrasiye olan sadakatinin en anlamlı göstergesidir." diye konuştu.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Korosu tarafından konser verildi. Yöresel halk oyunları gösterisi ve ödül töreniyle devam eden tören, geçit merasiminin ardından sona erdi.

- Karabük

Tören, Karabük Valisi Kemal Çeber, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Garnizon Komutanı Jandarma Albay Tekin Nemlioğlu'nun, Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.



Karabük Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Vali Çeber, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlayan, Amasya'da milletin istiklalini ve yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır ilkesiyle devam eden bağımsızlık mücadelesinin, Erzurum ve Sivas'ta, vatanın bölünemeyeceğini, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini haykırılarak taçlandırıldığını söyledi.

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı askerleri gösteri sundu. Öğrenciler ise halk oyunları oynadı.

Bayram dolayısıyla kentte yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere Çeber, Şahin, Vergili ve Nemlioğlu tarafından ödülleri verildi.

Bu arada Safranbolu ilçesinde de tören düzenlendi.

- Bartın

Bartın Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bartın Valisi Nusret Dirim, burada yaptığı konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının eşsiz kahramanlıkları ve özverili mücadeleleri soncunda kurulan Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Şanlı tarihimiz birlik ve beraberlikle hareket edip, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığımız sürece Türk Milletinin ulaşamayacağı hiçbir hedefin olamayacağı noktasında en somut göstergesidir.” ifadesini kullandı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, spor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Törene, CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, İl Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.