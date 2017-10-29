İHH'dan Suriyeli yetimlere destek

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HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maaret el Numan ilçesinde yaşayan yetimlerin ailelerine, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, geçimlerine katkı sağlamak amacıyla 60 adet koyun teslim edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maaret el Numan ilçesinde yaşayan yetimlerin ailelerine destek vermek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Suriyeli yetimlere ilk günden bu yana sahip çıktıklarını aktaran Tosun, ''Maddi ve manevi desteklerle hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Son olarak İdlib’e bağlı Maaret el Numan ilçesindeki 30 yetim ailesine 60 adet koyun teslim ettik. Bu sayede koyunlardan elde ettikleri sütün satışını yaparak geçimlerini sağlayabilecekler." diye konuştu.



Yetimlerin ailelerinin koyun desteği sayesinde daha rahat bir yaşam süreceğine inandıklarını dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"Her yetim ailesine 2 adet koyun teslim ettik. Yetim ailelerinin sütleri toplu olarak satabileceği bir alan da açtık. Aynı zamanda bu koyunların birçoğu yakında kuzulayacak. Bundan sonrası için ise daha uygun bir gelir sağlayacaklar. Böylelikle yetimler ve anneleri kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üstünde durabilecekler. Bu projemizi Suriye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz."