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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Konya'da 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalarda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, salona gelerek törene katılanları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Vali Canbolat, çocuklar ve gençlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Yorgun Türk milletinin yurdunun işgal edildiğini hatırlatan Canbolat, "Yurdumuzu işgal eden düşmanların unuttuğu bir şey vardı. Aziz Türk milletinin tutsaklığı ve esareti asla kabul etmeyeceğiydi. Elbette bu süreçte hiç kimse muhalif hareket edemezdi." dedi.

Canbolat, tarih sahnesinden yok edilmek istenen Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kaderine el koyup Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yeniden doğduğunu dile getirdi.

Okullar arasında düzenlenen "cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Program, halk oyunları ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Ovası'nda verdiği mücadele sonrasında, Türklere yurt olan Anadolu'nun Cumhuriyet sayesinde Türk yurdu olarak kalacağını ve kazanılan Kurtuluş Savaşı'yla bunun tüm dünyaya ispat edildiğini söyledi.

Cumhuriyetin, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılım olduğunu belirten Tutulmaz, "Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlarının da göstergesi olmuştur." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi, çocuk korusu konseri ve mehteran gösterisi sunuldu.

Tören, cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

- Karaman

Karaman'da düzenlenen törenler, Valilik makamında Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Daha sonra 15 temmuz Aktekke Kent Meydanı'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Yardımcısı Işıktaş ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Albay Yurdakul Kazım Türkmen, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Işıktaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri ve gazileri milletçe, şükran ve rahmetle andıklarını vurguladı.

Bugün ulaşılan seviyede Cumhuriyetin tüm etnik köken, inanç, dil ve kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuştuğunu aktaran Işıktaş, şunları söyledi:

"Türk Milleti, Cumhuriyet'in şanlı geçmişini bilerek onu koruyup aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. İçten ve dıştan gelen yıkıcı tehlikelere karşı milletimiz her zaman Cumhuriyeti’ni korumuş ve sonsuza kadar da koruyacaktır."

Kutlamalar günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve tören geçidi ile sona erdi.

- Aksaray

Aksaray'da düzenlenen törenler, Vali Aykut Pekmez´in Valilik Makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

Ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden törende, Vali Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan Pekmez, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan edilen nihai ve ebedi son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümünü kutlamanın gururu, coşkusu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin, binlerce yıllık devlet geleneği ile Selçuklu ve Osmanlı mirasının, o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanım olduğunu vurgulayan Vali Pekmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet 'Ne mutlu Türküm diyene!' ifadesi ile bu toprakları yurt edinmiş bütün insanları kucaklamış, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesini başlatmış, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Özellikle son yıllarda kimsenin hayal edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, 15 Temmuz gecesinde gördüğümüz gibi milletiyle bütünleşerek dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır."

Konuşmanın ardından, Kılıçaslan Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende şiir ve kompozisyon yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kutlamalar, öğrencilerin jandarma ve polis araçlarının geçit töreni ile sona erdi.