Cumhuriyet Bayramı'nda bando ve mehteran coşkusu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın ortak gösterisiyle coşkuyla kutlandı.

Kentte, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.

Burada Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın askeri araç üzerinde halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Azizoğlu, Cumhuriyet'i kuranlara şükranlarını sunmak için toplandıklarını söyledi.

Vatanın her köşesinde namusu ve onuru için savaşarak bağımsızlığını kazanan bir milletin mensubu olmaktan onur duyduğunu belirten Azizoğlu, "Eski dünyanın merkezi olan bu topraklarda var olmak, dosta güven düşmana korku salmak ancak büyük milletlerin başarabileceği bir iştir. Bizler bin yılı aşkın süredir bedelini kanı ve canıyla ödemiş bir milletin ecdatlarıyız." dedi.

Azizoğlu, Anadolu'da oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Medeniyetin ortaya çıktığı ve bütün cihana yayıldığı bu topraklarda bugüne kadar oyunlar oynandı. Bundan sonra da bu aziz millet üzerinde oynanan hileler ve kalleşlikler bitmeyecektir. Bundan 94 sene önce kapatamadıkları hesabı yeniden görmek istiyor, bizi hedefsiz ve hafızasız bırakmak istiyorlar. Aldanmış ve aldatılmış, umutlanmış ve umutlandırılmış olanlar boş hayallere bel bağlamış bedbahtlar bilsinler ki bizler yaşadıkça bedeli kanla ödenmiş bu topraklar ebediyen Türk vatanı olarak kalacaktır. Bilsinler ki oynanan bu oyunları, en son 15 Temmuz ihanetini bozduğumuz gibi bundan sonra da bozacağız. 94 yıl önce büyük bir özveri ve gayretle kurulan Cumhuriyet'imizin gelişmesine, dünya medeniyetleri arasına girmemize katkılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

- Bando ve mehteran takımlarının gösterisi beğeni topladı

Öğrencilerin şiir okumasıyla süren programda, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı birlikte gösteri sundu.

Bando ve mehteran takımlarının birlikte seslendirdiği Sarı Gelin eserinin de yer aldığı türküler ile marşlar, büyük beğeni topladı.

Program, atletizm sporcularının Azizoğlu'na Türk bayrağı vermesinin ardından askeri birlikler, emniyet birimleri ile çeşitli kurumların personeli ve araçlarının resmi geçidiyle sona erdi.

Kutlamalara, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentteki kutlamalar kapsamında Atatürk Üniversitesi Dağcılık Spor Kulübü organizesinde bir araya gelen 278 kişi, Palandöken Dağı'na yürüyüş düzenledi.