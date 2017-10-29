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ANTALYA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya ve Muğla'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'da kutlama programı, 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirildi.

Programda, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Karaloğlu törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu, coşkulu ve daim olmasını diledi.

Milletin Cumhuriyet'i canından aziz bildiğini belirten Karaloğlu, "Bu duruş çok testten geçmiştir. Ekonomik kriz, terör, ambargo, kültür emperyalizmi, iç savaş nifakları ve son olarak 15 Temmuz. Millet, bağımsızlık için anadan, yardan, serden, canından geçmiş, Cumhuriyet'e yönelen saldırıları püskürtmüştür." dedi.

Cumhuriyeti yüceltmek ve daha ileriye taşımanın can ve vatan borcu olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"94 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız. Bu ülkenin her bölgesinde Türk bayrağı dalgalanacak, her metrekaresine bu milletin evlatlarının eli, alın teri, bilgisi, asaleti, medeniyet ışığı ulaşacaktır. Bu millete tuzaklar kuran, bölme ve parçalama hayali kuran herkes bilsin ki Cumhuriyet, bu milletin 94 yıldır olduğu gibi bizden sonraki nesillerin de dönülmez kararıdır. Kararlılığımız daim olsun, milletimiz var olsun."

Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

- Muğla

Muğla'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, Vali Esengül Civelek'in Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Atatürk Stadyumu'nda devam eden kutlamada, Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün öğrencilerin ve halkın bayramını tebrik etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra konuşma yapan Vali Civelek, Cumhuriyet'in 94'üncü kuruluş yıl dönümünün Muğla'da coşku içerisinde kutlandığını söyledi.

Bu bayramın Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlara sunulmuş en büyük, en kutlu armağan olduğunu belirten Civelek, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlıklar ve kazandığı zaferler dilden dile aktarılan Türk milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyetimizin 94'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Millet olarak atalarımızdan aldığımız tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden, bugünü kavrayan ve geleceğe ışık tutan, ilme, irfana sahip gençler yetiştirmek mecburiyetindeyiz."

Civelek, ülkenin birlik ve beraberliğine gölge düşürmeye çalışan, bölünmez bütünlüğüne ve demokrasiye zarar vermek isteyen karanlık mihraklara karşı da Cumhuriyet'in kazandırdığı değerlere, kararlı emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından gösteriler yapıldı.

Uluslararası düzeydeki yarışmalarda ilk 3'e giren sporcu ve öğrencilere ödüllerinin verildiği törende Muğla Mehter Takımı marşlar seslendirdi.