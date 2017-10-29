Motosikletçilerden "Demir Atlarla Cumhuriyet Korteji"

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında amatör motosikletçiler tarafından "Demir Atlarla Cumhuriyet Korteji" oluşturuldu.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı Domaniç Spor Salonu önünde başlayan etkinlik, Hayme Ana Anıtı'ndaki selamlamanın ardından Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Etkinliğe katılan motosikletçilerden Muharrem Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünü sevgi, saygı ve sevinçle kutladıklarını belirterek "Bizler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın torunlarıyız. Doğuşun toprağı Domaniç'ten, demir atlarımızla Cumhuriyet'imize selam olsun diye Hayme Ana Anıtı önünden yola çıktık. İlçemizdeki amatör motorcularla toplanarak bayraklarımızla ilçe merkezinde tur atıp Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okuduk." diye konuştu.