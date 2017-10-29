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Yeni Malatyaspor ligde 2'de 2 yaptı

29 Ekim 2017 Pazar, 14:23


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, üst üste ikinci galibiyetine imza attı.

Süper Lig'e ilk haftada Osmanlıspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan, ardından 7 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, 9. haftada Trabzonspor'u (1-0), 10. haftada da Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Ligde 8. haftayı 8 puanla geride bırakan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle çıkışa geçti ve 14 puana ulaştı.

Malatya temsilcisinin son haftalardaki performansı, taraftarlarını da sevindirdi.


- Kalesini gole kapattı


Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki son iki maçında kalesini gole kapattı.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında tek golle 3 puana ulaşan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda kalesinde gole izin vermedi.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Ligde 10 maçlık bölümde 4 galibiyete ulaşan Malatya temsilcisinin 2 beraberliği, 4 de yenilgisi bulunuyor. Sarı-siyahlılar 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

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