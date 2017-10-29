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Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

29 Ekim 2017 Pazar, 14:36

ANTALYA (AA) - Yoğun trafiğin olduğu Antalya-Serik yolunda kasksız iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yaptıkları tehlikeli hareketler kameralara yansıdı.

Antalya-Serik karayolunun Pınarlı Kavşağı yakınlarında peş peşe ve hızla seyreden iki motosiklet sürücüsü, motosikletlerini uzun süre yüzüstü yatarak kullandı.

AA ekibi tarafından tehlikeli hareketleri kaydedilen sürücüler, saatte 90 kilometre hızla, üstünde yüzüstü halde bulundukları motosikletleriyle zaman zaman araçların arasından süratle geçti.

Bir süre sonra görüntülendiklerini fark eden iki sürücü, Pınarlı Kavşağı'ndan Aksu istikametine dönerek yoldan uzaklaştı.

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