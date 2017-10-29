Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Heykel Tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler, Heykel'deki törenle devam etti. Törende Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ödünç törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Küçük, cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük bir onurla, coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Küçük, cumhuriyetin tarihte bir rejim değişikliğinin adı olmadığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Varlık ve yokluk mücadelesinden zaferle çıkmış bir milletin geleceğini teminat altına alan rejimin adıdır cumhuriyet. En kötü anda bile milletine olan inancını yitirmeyen, destansı bir mücadele veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun değerli silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Onların huzurunda tazimle eğiliyorum."

Küçük'ün konuşmasının ardından Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri Yakup Kaan Seçkin ve Eliz Kurt şiir okudu. Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Tahtakıran Kılıçkalkan ekibi gösteri sundu ardından tören geçişi düzenlendi.

Etkinlikler protokol ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Alayı" yürüyüşü gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak makamında kutlamaları kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende Vali Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tören aracına binerek halkı selamladı.

Vali Çakacak burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıldır kurduğu devletler eliyle tarihe yön verdiğini, dünyanın saygın milletleri arasında hep en ön sıralarda yer aldığını bildirdi.

Türk halkının türlü zorluklar ve yoksunluklar içinde olduğu bir dönemde dahi bulunduğu şartların vahametine aldırmadan, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini en güçlü şekilde tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Vali Çakacak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 94. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız ve milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olan cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen şanlı mücadelenin neticesinde milletimizin ortak eseri olarak kurulmuştur. Köklü devlet geleneğimizin üzerine inşa edilen ve her geçen gün daha da gelişen cumhuriyetimiz, milletimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağını tescillemiştir. Sadece millet egemenliğine dayalı, milletin iradesinin, milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün kabul görülmediği, Atatürk’ün 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyetimiz, Büyük Önder'in deyişiyle milletimizin öz ve aziz malı olarak ebediyen yaşayacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenlerde öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu.

- Balıkesir

Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlamalarla devam etti. Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajıyla Balıkesir milletvekillerinin tebrik mesajları okundu.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bağımsızlık ile bir bütün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin dünya devletleri arasında günümüzde edindiği saygın ve güçlü konumun, 94 yıllık cumhuriyetimizin başarılarının bir ürünü olduğu kuşkusuzdur. Ülkemizin cumhuriyetin ilanıyla gelen kazanımlarını her geçen gün daha da ilerletmesini gururla izliyoruz. Cumhuriyetimiz, arkada bıraktığı 94 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır."

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı, günün anlam ve önemini içeren şiirlerin okunduğu tören, izcilerin, gazilerin ve askerlerin kortej geçişiyle son buldu. "Serçe" ve "Hacı Murat" olarak tabir edilen 10 araç da korteje katılarak şehir turu gerçekleştirdi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki törenler kapsamında, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Kordon boyunda devam eden törende, Tavlı, Algül ve Gökhan da halkın bayramını kutladı.

Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, yüce Türk milletinin kan ve gözyaşıyla yazdığı eşsiz bir destan olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bugünlere seferberliklerden, dolup dolup boşalan kışlalardan, kıtlıklardan, gidilip dönülmeyen yerlerden, gonca gülün tazelerinin kırıldığı cephelerden geldik. Yolsuz, okulsuz, ilaçsız, ışıksız günlerden geldik bugünlere. Düğüne gider gibi cenke giden yiğitleri cepheye gönderen anaların dualarıyla geldik bugünlere. Bizler daha müreffeh yaşayalım diye nefislerine kelepçe vuran, yemeyen içmeyen, istemeyen babalar anneler ve ninelerle geldik bugünlere."

Törende konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene katılanlar daha sonra Çanakkale Boğazı'nda deniz taşıtlarının gösterilerini izledi.

- Yalova

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri havanın yağışlı olması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene katılanların bayramlarını kutlayan Vali Tuğba Yılmaz, yaptığı konuşmada, aziz milletin dünya tarih sahnesindeki mevcudiyetinin neredeyse tamamının bir varoluş mücadelesi içinde geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 tarihi işte bu varoluşun geleceğe taşındığı ve Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan son imzasının atıldığı tarihtir. Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini ve bu topraklar üzerinde söylenecek sözlerinin bitmediğini gösteren bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirası üzerine yükselen genç cumhuriyetimizi, o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanım olarak görüyoruz. Ecdadından aldığı mirasa sahip çıkan aziz milletimiz vatan sevgisinden, bayrağına olan aşkından ve devletine olan bağlılığından hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz'da çok açık bir şekilde göstermiştir."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından şiir, kompozisyon ve kısa film yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ediyeleri verildi. Tören, şiirlerin okunmasının ardından gerçekleştirilen halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

- Kütahya

Kütahya'da düzenlenen törende, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Vali Nayir, Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bir değerler manzumesi olduğunu belirtti.

Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle "cumhuriyet fazilettir" ifadesini kullanan Nayir, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet insan yaratılışına en yakın rejimin adıdır. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çıkarması ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımamasıdır. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş, hayati öneme haiz, vazgeçilmez bir mirastır. Cumhuriyet bir bütün olarak algılanmalı, tüm niteliklerine değer atfedilmeli, evrensel kabullerle uygulanmalıdır."

Konuşmaların ardından çeşitli spor branşlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisinin ardından sona erdi.

- Bilecik

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Valilikte tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan Edebali Stadı'na kadar protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü düzenledi. Burada devam eden törende, Büyükakın ve Yağcı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, bugünün milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, cumhuriyet için ortak değerlerin etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günü olduğunu belirtti.

Milletçe, tarihin her döneminde çetin mücadeleler vererek, milli birlik ve beraberlikten aldıkları güçle istiklal ve istikbali korumayı bildiklerini ifade eden Büyükakın, şöyle dedi:

"Üzerinde yaşadığımız ata yadigarı bu topraklar, Bilecik toprakları da buna şahittir. Bugün, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız.''

Büyükakın, konuşmasının ardından gençler tarafından getirilen Türk bayrağını teslim aldı.

Tören, şiirlerin okunması, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu'nun konseri, halk oyunu gösterisi, branşlarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmi geçitle tamamlandı.