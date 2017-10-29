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SAMSUN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Samsun, Amasya, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Tokat'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Samsun Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'nda düzenlenen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Kaymak, cumhuriyetin ilanının 94'üncü yılını birlikte kutlamanın coşku ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Bu büyük bayramın herkese kutlu olmasını dileyen Kaymak, "19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923'te de 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan irade cumhuriyet iradesidir' diyerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir." dedi.

Şiirlerin okunması ve konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, çeşitli gösteriler sundu.

Büyükşehir Belediyesi atlı binicilik sporcularının sunduğu gösterinin ardından Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu mini bir konser verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

- Amasya

Amasya Valisi Osman Varol'un Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti. Vali Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, katılımcıları selamladı.

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 94. yılını gurur ve sevinç içinde milletçe kutladıklarını belirtti.

Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Günün anlamını belirten şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından kutlama, geçit töreniyle sona erdi.

- Sinop

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Vali Hasan İpek ve Belediye Başkanı Baki Ergül'ün vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hasan İpek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Vali İpek, konuşmasında Cumhuriyet'in 94. yılını kutlayarak, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlara karşı el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kutlama, tören geçişiyle sona erdi.

- Çankırı

Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, yağışlı hava nedeniyle Belediye Meydanı yerine Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek'in törene katılanları selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Aktaş, Cumhuriyet'in ilanının 94. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti.

29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzlerce yıllık devlet geleneğinin bir sonucu olduğunu belirten Aktaş, "Devletimiz 94 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek sadece kendi vatandaşlarımızın değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Ahi Yaran Derneği Genç Yaranlar ekibi tarafından yaran gösterisi yapıldı.

Program, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

- Çorum

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Hürriyet Meydanı'nda devam etti.

Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin zor şartlarda büyük bir zafer kazanarak ardından Cumhuriyet'i kurduğunu söyledi.

"Bugün bizlere düşen en büyük görev, devraldığımız bu değerli mirası, aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirmek ve Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımak olacaktır." ifadelerini kullanan Kılıç, cumhuriyetin 94. yılının, Türkiye'ye ve aziz Türk milletine kutlu olmasına temenni etti.

Kılıç'ın konuşmasının ardından çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının gösterileri ile devam eden kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

- Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in, Kastamonu Üniversitesi Rektörlük binasında protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, yağış dolayısıyla Atatürk Spor Salonu’nda devam etti.

Vali Karadeniz, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Karadeniz burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 94. yılını gurur ve sevinç içinde kutladıklarını belirtti. Karadeniz konuşmasının devamında Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu vurguladı.

Programda öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Spor kulüplerinin ve 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Gösteri Timi’nin gösterisi ise töreni izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kutlama, tören geçişiyle sona erdi.

- Tokat

Tokat Valisi Ömer Toraman'ın Valilik'te protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Toraman, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir bayram olduğunu, coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.