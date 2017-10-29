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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması"na ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sancak Medya işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin 1-3 Kasım'da şehrin farklı noktalarında yapılacağı belirtildi.

Etkinliklerin, 1 Kasım Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde "Çevrimiçi Edebiyat" konulu açılış paneliyle başlayacağı aktarılan açıklamada, 4 lisede "Genç Yazarlar Okullarda" başlığı ile panellerin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 3 gün boyunca Sakarya’da edebiyat ikliminin solunacağını belirtti.

Buluşmaya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Aktürk, "7 şehrin yer aldığı projenin bir bölümü de 1-3 Kasım arasında şehrimizde gerçekleştirilecek. Her zaman olduğu gibi şehrin farklı mekanlarında kültür sanat dostlarıyla bir araya geleceğiz. Genç edebiyatçılarımız liselerde öğrencilerle buluşacak." ifadesini kullandı.