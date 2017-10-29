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Futbol: Süper Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 14:58


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Bourabia, Fofana, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Eze

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Carlos, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Özer Hurmacı, Umar, Doukara

Sarı kart: Dk. 35 Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan Doukara'nın pasında topla buluşan Umar'ın ceza alanında vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada, Numan Çürüksu'nun geri pasında topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahasında kaleci Hakan Arıkan'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Eze'ye aktarmak istedi. Araya giren Maxsö, topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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