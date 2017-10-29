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VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Van'daki tören, Cumhuriyet Caddesinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende bir konuşma yapan Vali Zorluoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomi̇si̇yle göz kamaştırdığını ve demokrasi̇yle de her geçen gün i̇leri̇ standartlara ulaştığını anlatan Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Mi̇lli̇ bi̇rli̇k ve kardeşli̇ği̇ni̇ her türlü engellemelere rağmen en güçlü şeki̇lde muhafaza eden bi̇r ülkemi̇z var. Ne mutlu bi̇ze ki̇ FETÖ terör örgütünün gerçekleşti̇rdi̇ği̇ 15 Temmuz hai̇n darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ esnasında ve sonrasında sokaklara dökülerek, meydanları doldurarak, mermi̇lere göğsünü si̇per eden, tankların önüne yatan, cumhuri̇yeti̇ne, seçi̇lmi̇ş Cumhurbaşkanına, mecli̇si̇ne, hükümeti̇ne, kendi̇ geleceği̇ne ve i̇radesi̇ne sonuna kadar sahi̇p çıkan bi̇r mi̇lleti̇mi̇z var. FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC gi̇bi̇ teröri̇st örgütleri̇n ve bunların ağababalarının tüm aksi̇ gayretleri̇ne rağmen, Türki̇ye'ni̇n dört bi̇r yanında meydanlarda bi̇rli̇k ve beraberli̇k i̇çerisi̇nde haklı bi̇r gururla 'Bi̇z bi̇r mi̇lleti̇z.' di̇yen bi̇r mi̇lleti̇mi̇z var."

- "Tek bir teröri̇st kalmayıncaya kadar mücadele sürecek"

Zorluoğlu, 80 milyonun her bir ferdinin bu cumhuriyetin öz evladı ve memleketin eşit derecede sahibi olduğunu dile getirerek, "İster FETÖ, i̇ster PKK, i̇ster DEAŞ, i̇ster DHKPC olsun, i̇ster sağdan, i̇ster soldan gelsi̇n, terörün her türlüsünü buradan lanetli̇yorum. Vatandaşlarımızın desteği̇yle devleti̇mi̇zi̇n bu hai̇n yapıları çökerteceği̇ni̇, şehi̇rleri̇mi̇zde, köyleri̇mi̇zde mi̇lleti̇mi̇zi̇ tehdi̇t eden bi̇r tek teröri̇st kalmayıncaya kadar bu mücadeleni̇n süreceği̇ni̇ bi̇r kere daha i̇fade edi̇yorum." ifadesini kullandı.

Tören şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran gösterisinin ardından resmi geçitle son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum personelleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

İsmail Eren Spor Kompleksi'ndeki tören, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, en büyük miras ve vazgeçilmez ulusal bir değer olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde 94 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye ve her alanda önemli atılımların gerçekleştiğini kaydetti. Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü, büyük, güçlü, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model bir devlet olduğunu aktardı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Vali Yardımcıları Murat Kütük ve Tolga Polat, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de Vali Cüneyit Orhan Toprak, makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde süren törende Vali Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, öğretmen, öğrenci, kurum amirlerleri, güvenlik güçleri ile vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Toprak, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nın zorlu şartlara rağmen zaferle sonuçlandığını anımsattı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şanlı tarihimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığımız sürece, milletimizin ulaşamayacağı hiçbir hedefin olmadığını bize çok açık olarak göstermektedir. Bugün de ülkemizde huzuru bozmak için türlü oyunlar oynanmak isteniyor. Bizler bu oyunlara gelmedik, gelmeyeceğiz. İçeride huzuru bozacak tahriklere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Halk oyunları gösterisinin ardından tören, şiirlerin okunması, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Törene, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

İstasyon Caddesi'ndeki törende, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Yıldırım, törendeki konuşmasında, cumhuriyetin, ülke idaresinin hiçbir kimse, kurum ya da sınıfın elinde olmayıp, cumhurun kendi kendisini yönetmesi, hakimiyetin kayıtsız ve şartsız milletin olması anlamına geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Cumhurun kendi kendisini yönetmesi hakimiyetin kayıtsız ve şartsız milletin olması demektir. 15 Temmuz'da ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında milletimizi Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Kars'a, Samsun'dan Hatay'a ve Kütahya'dan Muş'a, yurdumuzun dört bir yanında ortaya koymuş onurlu tavır bu durumun en somut ve en güzel örneğidir." diye konuştu.

Şiirlerin okunması, halkoyunları gösterisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam eden etkinlikler, resmi geçit töreni ile sona erdi.