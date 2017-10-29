Futbol: Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş
Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun Gülselam, Poko, Grozav, Tanase, Seleznov
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Bifouma, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Kone
Sarı kartlar: Dk. 6 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Grozav (Kardemir Karabükspor)
KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti.
27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.