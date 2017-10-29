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Futbol: Süper Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 15:03

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş

Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun Gülselam, Poko, Grozav, Tanase, Seleznov

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Bifouma, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Kone

Sarı kartlar: Dk. 6 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Grozav (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Poko'nun uzaktan vuruşunda, kaleci Rochet topu kontrol etti.

27. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Dany'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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