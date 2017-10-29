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TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, Valilik önündeki tören alanında devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu ve dik duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama arzusunun ortaya çıkardığı eşsiz bir eser olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün önderliği ve yüce Meclisin cesur kararları neticesinde elde edilen tarihi bir başarının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının, Anadolu'daki bin yıllık egemenliği perçinleyen ve ebedileştiren ileri görüşlü bir adım olduğunu kaydeden Vali Yavuz, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yavuz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin varlığı ve bağımsızlığı için canını feda eden bütün şehitleri rahmetle andı.

"Cumhuriyet" temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'daki etkinlikler, Vali Seddar Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Altınordu ilçesinde Ordu Lisesi önünde düzenlenen törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü olan bu günü, büyük coşku, sevinç ve mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Vali Yavuz, daha sonra "Cumhuriyet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile boks, atletizm, judo, hentbol, masa tenisi, satranç, okçuluk, güreş, badminton spor müsabakalarında dereceye giren genç sporculara ödül ve madalyalarını verdi.

Ödül töreninin ardından şiir dalında birinci olan Kumru Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bebe, "Cumhuriyet Yeminli Mermiler" adlı şiirini, kompozisyon dalında birinci olan Altınordu Anadolu Lisesi öğrencisi Nevriye Kuvancı "Ben Cumhuriyet" konulu kompozisyonunu okudu.

Kutlama programı, Ordu Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.

Kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Baro Başkanı Murat Poyraz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Giresun

Giresun'da, Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkanı Kerim Aksu, halkın bayramını kutladı.

Vali Sarıfakıoğlulları, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünün büyük bir onur, coşku ve mutlulukla kutlandığını ifade etti.

Sarıfakıoğulları, Türkiye'nin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişimlerin iyi tahlil edilmesi, Türkiye'yi tek devlet, tek millet, tek vatan yapan yüksek değerlere sahip çıkılmasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları ekipleri ve öğrencilerin gösteriler sunduğu kutlamalar, geçit törenin ardından sona erdi.

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı tarihte emsali görülmemiş bir mücadele örneği gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmeyi başardığını belirten Bektaş, "Devlet olarak bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmektedir. Türk milleti ise her daim devleti ile bir bütün olmayı başarmış, bunu her şartta dünyaya göstermiştir." dedi.

Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sunduğu törende, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören geçişiyle sona eren kutlamalara, Vali Bektaş'ın yanı sıra Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin

Artvin'deki kutlamalarda, Vali Ömer Doğanay, makamında tebrikleri kabul ettti.

Artvin Valiliği önünde devam eden törende, Vali Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz, halkın bayramını kutladı.

Vali Doğanay, yaptığı konuşmada, devletin en büyük gününü kutlamak için toplandıklarını ifade ederek, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele, bu sefer birliğimizi, dirliğimizi, saadetimizi göstermek için toplandık. Cumhuriyet'i kurup bugünlere taşıyanlara şükran hislerimizi göstermek için toplandık. 94. yılını kutlamak için toplandığımız Cumhuriyet'imiz hepimize kutlu olsun." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Artvin Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi ile mehteran takımı gösteri sundu.

Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.

Kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı İnan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Memiş, makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin ardından Yenişehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Halk oyunları ekipleri ve sporcuların gösteri sunduğu törende konuşan Vali Memiş, cumhuriyetin muhteviyatı itibarıyla özünü teşkil eden birtakım unsurlardan bağımsız düşünülemeyecek kadar hassas bir rejim olduğunu söyledi.

Törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Tunceli'de PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ile öğreniler ve vatandaşlar katıldı.

- Bayburt

Bayburt'taki kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Bayburt Ortaokulu önünde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen cumhuriyet ile irade ve idarenin millete verildiğini söyledi.

Vali Pehlivan, cumhuriyet ile verilen mesajın çok açık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ruhu her gün Ulu Cami'de beş vakit okunup semaya yayılan ezan sesinde görüyoruz. O ruhu Çahakkale'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Kop Dağı'nda vermiş olduğumuz şehitlerimize duymuş olduğumuz saygı ve vefada görüyoruz. O ruhu emeğini, ürününü hasat eden çiftçilerimizin tevekkülünde görüyoruz. Her gün dükkanını 'Bismillah' deyip açan esnafımızın şükründe görüyoruz. O ruhu bilimde, teknolojide artık dünya ile yarışan insanımızın özgüveninde görüyoruz."

Tören, halk oyunları gösterisi, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle tamamlandı.

Kutlamalara, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.