Suriyeli "Recep Tayyip Erdoğan" bebeğe sünnet töreni

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ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve Türkiye'deki yangında çocuklarını kaybeden sığınmacı ailenin "Recep Tayyip Erdoğan" adını verdikleri tek bebekleri için sünnet töreni düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'ya gelen Karakoş ailesi, kiraladıkları 2 odalı evde yardım kuruluşlarından aldıkları desteklerle hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Geçen yıl evde çıkan yangında kaybettikleri 2 yaşındaki oğulları Celal'in acısını nisan ayında dünyaya gelen çocuğuyla dindirmeye çalışan Zekeriya ve Meryem Karakoş çifti, çocuklarına çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ve Haliliye Belediyesinin katkılarıyla ailenin tek bebeği olan Erdoğan için evlerinin bulunduğu Yeşildirek Mahallesi'nde sünnet merasimi düzenledi.

Uzman doktor tarafından sünnet ettirilen Erdoğan'a belediye meclisi encümenleri ile platform üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı Suriyeli ailelere destek olmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İslam'ın gereği bir sünnet organizasyonundayız. Suriyeliler bize emanet olarak sığındılar biz de insanlığımız icabı onlara yardımcı oluyoruz. Mutlu ve acı günlerinde de onların yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye tabiriyle 'erkekliğe adım atan' kardeşimizin yanındayız. Tabii ki bu sevinçler paylaşılarak artar biz de onların bu mutluluğunu paylaşıyoruz. Kendilerine kardeş olmaya devam edeceğiz."

Baba Karakoş ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirerek oğlunun mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür etti.