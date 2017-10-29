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Bursa'da yol kapatma eylemi

29 Ekim 2017 Pazar, 15:13
Bursa'da yol kapatma eylemi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üst geçidi olmayan yolda yaşanan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla eylem yapan vatandaşlara polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Panayır Mahallesi'nde ikamet eden yüzlerce vatandaş, üst geçit olmaması ve devam eden tramvay inşaatı nedeniyle artan ölümlü trafik kazalarına tepki göstermek için Bursa-Yalova karayolunu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı kalabalık, uyarıları dikkate almadı. Havaya uyarı ateşi de açan polis, direnenlere yönelik biber gazı kullandı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı.

Müdahalenin ardından Bursa-Yalova karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Eylemin yapıldığı yerde 24 Ekim'de otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

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