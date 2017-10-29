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DİYARBAKIR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de törenlerle kutlandı.

Diyarbakır Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla katılımcıların bayramını kutladı.

Güzeloğlu buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in, tarihin hiçbir döneminde esarete konu edilmemiş, özgürlük ve bağımsızlığından taviz vermemiş bir asil milletin şahlanışı ve milletiyle birlikte destan yazışı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aynı zamanda bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşayan milleti yok etmek isteyenlere karşı bu milletin yek vücut olup bir ve beraber olarak eşi görülmemiş ve bir daha yaşanmamış bir kahramanlık mücadelesi olduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"İçte ve dışta bu büyük milletin ve devletin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen ihanet odakları, terör odakları, PKK, FETÖ, DHKP-C ve bunun uzantıları çok net ve açık bilmelidir ki, bu millet ve devlet her dönem ve her zaman olduğu gibi bütün bu ihaneti bertaraf edecek bir imana ve kuvvete sahiptir."

Güzeloğlu, bu devlet ve milletin her türlü engellemeye karşı daha güzel bir geleceğe yol aldığını vurgulayarak, "15 Temmuz ihanetinde de ortaya konulan bütün tehditlerde de açıkça görüldü ki bu milletin her bir ferdi sokaklarda bütün bu değerlere sahip çıkmak ve yaşatmak noktasında dimdik ayaktadır. Bütün terör örgütleri, uzantıları ve işbirlikçileri, bu milletin kararlılığı karşısında yok olmaya mahkumdur." dedi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu programda, kompozisyon, şiir, resim ve karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Asker alayı, gazi ve öğrencilerin geçişiyle sona eren törene ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

- Siirt

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Ali Fuat Atik'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene geçildi.

Atik, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın burada halkı selamladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Atik, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, milletin ortak iradesiyle ve büyük bir imanla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesi sonucu kan ve gözyaşlarıyla yazdığı eşsiz bir destan olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2 bin yıllık devlet tecrübesinin ışığında, 94 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede çevresine ilham verecek düzeyde modern bir devlete dönüştüğünü ifade eden Atik, "Dünya çapında adından söz ettiren birçok projeyle, taş üstüne taş koyarak eserler vermeye çalışan bir devletimiz var. Cumhuriyetimiz, dosta güven ve düşmana korku salıyor. Devletimiz dış politikada artık oyun kurucu devletler gibi hareket ediyor. Bu nedenle düşmanımız çok." dedi.

Cumhuriyet'i ve devleti, yapmış olduğu atılımları içine sindiremeyen düşmanların 94 yıldır pusuda beklediğini dile getiren Atik, düşmanın sadece dışarıda değil, içeride de hareket halinde olduğuna dikkati çekti.



Pusudaki düşmanın, bazen satın aldıklarıyla, vadettikleriyle, aklını çeldikleriyle hareket edebildiğini vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü işte böyle bir alçaklığın ürünüdür. Aklını kiraya vermiş, ekmeğini yediği ülkeye namlu çevirmiş Pensilvanyalı katiller, Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet ve rezalete imza atmışlardır. Hem terörist hem darbeci hem de işgalciydiler ama unuttukları bir şey vardı. Oyun bozan bir millet olduğumuzu unutmuşlardı. Halkımız, 'egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek meydanlara indi ve demirden silahı olanlara karşı galip geldi, o cesaret veren, korku bilmez imanıyla, İstiklal Harbi kararlılığında nesiller boyu anlatılacak bir zafer kazanıldı."

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Siirt Gençlik Merkezince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Geçit töreniyle sona eren etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- Mardin



Mardin' de 21 Kasım Şehir Stadı'nda tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Yaman, buradaki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Cumhuriyet'i bir miras ve vazgeçilmez bir değer olarak gördüklerini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:



"Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığı, Cumhuriyet ile anlam bulmuştur. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinde 'olmaz' denileni başardığımızın ispatıdır. Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde ülkemiz her alanda önemli atılımlar gerçekleştirerek dünyada saygın bir devlet konumuna gelmiştir."



Törende, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri sunuldu. Şiirlerin okunduğu programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.























