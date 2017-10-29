Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Gaziantep
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Cem Hanoğlu
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Muhammet Reis (Dk. 73 Kabasele), Murat Ceylan, Zec, Okan Derici (Dk. 87 Sami Can Keskin), Webo (Dk. 64 Özgür Can Özcan)
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Sezgin Coşkun, Emre Öztürk, Bjarnason, Alpaslan Öztürk, Kadir Bekmezci, Tom Silva, Sarpong (Dk. 74 Berk Yıldız), Mertan Caner Öztürk (Dk. 55 Ahmet Aras)
Gol: Dk. 30 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Dk. 3 Kadir Bekmezci (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Gökhan Alsan, Dk. 36 Okan Derici, Dk. 39 Muhammet Reis, Dk. 86 Kabasele (Gazişehir Gaziantep)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Elazığspor'u 1-0 yendi.