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Muğla'da sonbaharda deniz keyfi

29 Ekim 2017 Pazar, 15:34

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Muğla'nın Ortaca ilçesinde vatandaşlar, sonbaharda denize girmenin keyfini yaşadı.

Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla kanalı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada denize girdi. Bazı vatandaşlar ise kumsalda yürüyüş yaptı.

Bursa'dan eşiyle birlikte tatil için Dalyan'a gelen Halil Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İztuzu Plajı'nı çok beğendiklerini dile getirdi.

Dalyan'ı "cennet" olarak nitelendiren Köksal, "Su çok güzel. Yani bu mevsimde bu havada buranın bu kadar güzel olması inanılmaz. Yaz aylarını düşünemiyorum artık nasıl bir güzellik olur? Bu çevre ve doğa çok güzel. Buranın bozulmaması için gerekli ne varsa yapılmalı. Burayı herkese tavsiye ederim." dedi.

Nurşin Köksal da Dalyan'ın güzelliğine inanamadıklarını söyleyerek, "Dalyan'ın bu mevsimde bu kadar güzel olması inanılmaz. Gerçekten müthiş. Cumhuriyet Bayramı'nı burada kutluyoruz. Neredeyse kasım ayındayız. Ama burada denize girilebiliyor. Hava güzel, ortam güzel. Deniz çok güzel." diye konuştu.

Mücahit Sungur da İstanbul'dan Caretta Run Maratonu'na katılmak için Dalyan'a geldiğini ifade etti. Havanın çok güzel olduğunu anlatan Sungur, "Deniz muhteşem. Dalgalar biraz kırıcı ama güzel. Burada her mevsimin muhteşem olduğunu tahmin ediyorum. Seneye inşallah koşa koşa geleceğiz. Burada yaz var. Denize giriyoruz. Teşekkürler Dalyan." sözlerine yer verdi.

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