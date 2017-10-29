Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mert Güzenge, Oktay Önge, Cemal Alpay
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Acka (Dk. 60 Tolga Ünlü), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Abdulkadir Özdemir (Dk. 73 Mansaly), Younes, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 84 Gökhan Karadeniz)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 69 Moritz), Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 74 Cihan Özkaymak), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü
Goller: Dk. 21 Younes (Penaltıdan), Dk. 62 ve 90+2 Lokman Gör, Dk. 72 Erhan Çelenk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.15 Ziya Alkurt (Penaltıdan) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Younes, Dk. 54 Hakan Arslan, Dk. 56 Scuk, Dk. 76 Mansaly (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Kerem Can Akyüz, Dk. 54 Yasin Ozan (Denizlispor)
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.