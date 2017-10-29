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Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

29 Ekim 2017 Pazar, 15:52

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aile, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavga yaşandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Yazıcı'nın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aileden yaralanan 2'si ağır 6 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, aileler arasında gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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