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NİĞDE (AA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana dezenformasyonu nasıl yaptılarsa bundan sonra da devamının gelmesini istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Esenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı'nda bulunan MİDDER Niğde İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Çağ, 15 Temmuz'un yıl dönümüne kadar birçok projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin 15 Temmuz'u unutmaması için proje geliştirdiklerini belirten Çağ, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir projemiz var, okullarda sanal gerçeklik gözlüğü ile 15 Temmuz anlatımı projemiz var. Öğrencilerimize sanal gerçeklik gözlüklerini takdim edip, bir saatlik anlatımla 15 Temmuz gecesini tekrar yaşamalarını sağlıyoruz. Eğitim ve doktrin birimimiz ile üniversite öğrencilerine konferanslar üzerine bir projemiz var. İnşallah Ankara ya da İstanbul'da mart ya da nisan ayında 15 Temmuz sempozyumu yapmayı düşünüyoruz. Son 10 yılda darbelere maruz kalan ülkelerin akademisyenleri ve bürokratlarıyla beraber geniş katılımlı bir sempozyum yapmayı düşünüyoruz."

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini ifade eden Çağ, "Eğer ki bizler 15 Temmuz'a sahip çıkarsak unutturmamak adına çalışırsak, gayret edersek bu devlet dik durur. Eğer ki biz bunu layıkıyla yerine getirirsek, gelecek nesillere aktarırsak ve bu bilinci oluşturursak bu millet dik durur." dedi.

Ailelere de büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çağ, "Bilinçli bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor, bizi en çok etkileyecekleri ve zarar vermeyi düşündükleri nokta da bu zaten, neslimizi bozmak istiyorlar. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana dezenformasyonu nasıl yaptılarsa bundan sonra da devamının gelmesini istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve ilgililer katıldı.