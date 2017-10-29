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Futbol: Süper Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 16:05

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Eren Abayrak), Ali Çamdalı, Bourabia, Fofana (Dk. 83 Ezekiel), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Eze (Dk. 56 Musa Araz)

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Carlos (Dk. 74 Josue), Musa Çağıran (Dk. 66 Tugay Kacar), Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 83 Regattin), Umar, Doukara

Gol: Dk. 69 Milosevic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 72 Skubic (Atiker Konyaspor), Dk. 72 Serdar Gürler, Dk. 86 Tugay Kacar (Osmanlıspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

63. dakikada Bourabia'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu güçlükle çıkardı.

69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza alanında öne çıkan kaleci Hakan Arıkan, topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90. dakikada, ceza sahasının yakınında kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'in vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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