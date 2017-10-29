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Futbol: Süper Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 16:12

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş

Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Ceyhun Gülselam (Dk. 83 Skulason), Poko, Grozav (Dk. 76 Bliznichenko), Tanase, Seleznov (Dk. 70 İlhan Depe)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek (Dk. 61 Emre Kılınç), Bifouma (Dk. 85 Medjani), Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 54 Mert Hakan Yandaş), Kone

Gol: Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Grozav, Dk. 69 Tanase, Dk. 77 Poko (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

58. dakikada Kardemir Karabükspor'da Torje'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Papp'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

63. dakikada Grozav'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Tanase'nin vuruşunda, kaleci Rochet topu kornere çeldi.

64. dakikada Grozav'ın sol çaprazdan şutunda, top kaleci Rochet'te kaldı.

72. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


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