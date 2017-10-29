"Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı" sona erdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nda yaklaşık 15 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 bin ton ağırlığındaki 2 bine yakın blok mermerin sergilendiği fuarı 4 günde 40 ülkeden 21 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın sektöre büyük hareketlilik kazandırdığını bildirdi.

Çin, Hindistan, İspanya, Almanya, Mısır başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden çok sayıda yabancı alım heyetini ağırladıklarını belirten Burkay, "Ülkemiz dünya doğal taş rezervinin yüzde 40'ına sahip. Bursa ülkemizin en önemli blok mermer üreticisi şehirlerinden birisidir. Sektörümüzün talepleri doğrultusunda 3 yıldır verimli bir fuara imza atıyoruz. Önemli alım heyetlerini ağırladığımız fuarda yaklaşık 15 milyon dolar değerinde 2 bine yakın blok mermer sergilendi. Sergilenen blok mermerlerin tamamına yakını satıldı." ifadelerini kullandı.

Burkay, sektörün yıl sonunda 2 milyar dolara yakın ihracat yapmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Blok mermerin dış ticaret hacmi her sene büyüyor. Hedeflere ulaşma noktasında fuar organizasyonlarının büyük önemi var. Dünyanın dört bir yanından Bursa'ya gelen iş insanları hem 500'den fazla renk ve desende sergilenen mermerleri yerinde görüyor hem de üretilen tesisleri inceleme fırsatı yakalıyor. Burada ortaya çıkan iş birliklerinin bundan sonra da daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. 3 yıl gibi kısa sürede rekor büyümeye imza atan fuarın sektörümüz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyor, fuara katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum."

- "Gelecek yılın rezervasyonları şimdiden yapıldı

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarda 215 firmanın, 60 bin metrekarelik 7 ayrı salon ve açık sergileme alanında blok mermerlerini sergilediğini aktardı.

Ersözlü, fuarın doğal taş ve mermer ihracatına büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Önümüzdeki yıl 24-27 Ekim 2018'de 4. kez sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerimiz şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdı. Fuarcılık konusunda Bursa'ya değer katan BTSO'ya, desteklerinden dolayı MADSİAD'a ve fuara katılan firmalarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ise Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın her geçen dönem büyümeye devam ettiğini belirterek, fuar başlamadan önce çok sayıda blok mermerin daha tırlardan indirilmeden satıldığını kaydetti.



