Çadır kentte terör örgütü PKK/PYD protestosu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar, terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti.

Suriyeli Aşiretler Meclisi öncülüğünde, aralarında Suriyeli Kürtlerin de olduğu yüzlerce sığınmacı, sınırın karşı tarafında bulunan Haseke kentine bağlı Tel Abyad ilçesini kontrol altında tutan PKK/PYD'ye tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, iç savaşta hayatını kaybeden Suriyelilerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan grup, Özgür Suriye Ordusu lehine slogan attı.

Suriyeli Aşiretler Meclisi Başkanı Rafi Ugla, yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, PYD'nin işgal ettiği bölgeleri gerçek sahiplerine bırakmasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası güçlerin ülkelerindeki terör örgütlerine yardımı kesmesini isteyen Ugla, şunları kaydetti:

"Biz şu an kilometrelerce Suriye'den uzaktayız. Suriye aşiretleri ve kabileleri durumu istişare ediyor. Kandil'den gelen başta terör örgütü PKK/PYD olmak üzere diğer örgütlerin ülkemizden çekilmesini istiyoruz. Suriye'den terör örgütlerini kovmak istiyoruz. Kandil'den gelen teröristler ülkemizi yağmaladı. Oysa Rakka bir Arap ülkesi, onların burada bulunma hakkı da yok. Biz Suriye'de bulunan ırkı, mezhebi, dini fark etmeksizin bütün taraflar olarak yurdumuzu terör örgütlerinden kurtarmak istiyoruz.

Amerika, 'Biz terörle mücadele ediyoruz.' diyor ama terör örgütlerine destek veriyor. Türkiye'ye ve halkına bize destek ve yardımlarını sürdürdükleri için çok teşekkür ederiz."

Zaman zaman tekbir getiren grup, yaklaşık bir saat süren gösterinin ardından dağıldı.