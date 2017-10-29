Salon: Edip Buran
Hakemler: Ahmet Tamer İbin, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 15, Gajic 4, Hartley 25, Melike Tuğba Oral 2, Thomas 16, Deniz Çolakoğlu 6, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay 2, Aysun Yararbaş, Cado 6
Adana ASKİ: Snow 11, Ceyda Sinan 3, Öykü Taşkın 3, Nacickaite 17, Gamze Takmaz 12, Ezgi Manlacı, Rana Derin 8, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir, Vynuchalova 9
1. Periyot: 21-17
Devre: 43-33
3. Periyot: 59-54
Beş faulle çıkanlar: 33.20 Thomas (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 23.34 Rana Derin (Adana ASKİ)
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ'yi 76-63 yendi.