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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29 Ekim 2017 Pazar, 16:19

Salon: Edip Buran

Hakemler: Ahmet Tamer İbin, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 15, Gajic 4, Hartley 25, Melike Tuğba Oral 2, Thomas 16, Deniz Çolakoğlu 6, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay 2, Aysun Yararbaş, Cado 6

Adana ASKİ: Snow 11, Ceyda Sinan 3, Öykü Taşkın 3, Nacickaite 17, Gamze Takmaz 12, Ezgi Manlacı, Rana Derin 8, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir, Vynuchalova 9

1. Periyot: 21-17

Devre: 43-33

3. Periyot: 59-54

Beş faulle çıkanlar: 33.20 Thomas (Mersin Büyükşehir Belediyespor), 23.34 Rana Derin (Adana ASKİ)


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ'yi 76-63 yendi.

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