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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2017 Pazar, 16:23

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan 94 yaşındaki Zeynep Eroğlu, yaptığı konuşma ve okuduğu şiirlerle kendisini izleyenleri duygulandırdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yaylagöne köyünde yaşayan Eroğlu, Edirne Bahçeşehir İlkokulu tarafından Cumhuriyet Bayramı programına davet edildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan programı dikkatli bir şekilde izleyen Eroğlu, daha sonra alkışlarla sahneye çıktı.

Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili yazılmış birçok şiiri ezbere okuyan asırlık çınar, izleyicileri hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü kutlayan Eroğlu, "Cumhuriyetimiz sonsuza kadar var olsun. Cümlemizin bayramı kutlu ve mutlu olsun. Ülkemizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ten Allah razı olsun." dedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk'le aynı dönemde yaşamanın çok gurur verici olduğunu ifade eden Eroğlu, "Atatürk öldüğünde çok üzülmüştük. Hatırlıyorum okulda 15 gün yas tuttuk. Çorap giymedik, önlüğümüze yaka takmadık. Öğretmenimiz bize 15 gün ders yaptırmadı. Daha sonra Anıtkabir'i 3 kez ziyaret ettim. Atatürk'ü çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mahmut Boztürk ise Cumhuriyet'in ilanının 94'üncü yılını kutlayarak Eroğlu'ya programa katıldığı ve öğrencilere güzel örnek olduğu için teşekkür etti.

Boztürk, Eroğlu'ya günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.

Programa, CHP Edirne Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, öğrenci ve veliler katıldı.

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