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Maçın ardından

29 Ekim 2017 Pazar, 16:23


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Elazığspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, hak ettikleri yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftadır direnci yüksek takımlara karşı oynadıklarını dile getirdi.

Galibiyeti çok istemelerine rağmen önceki 2 maçta başarılı olamadıklarını ifade eden Sözeri, Elazığspor gibi üst sıraları hedefleyen bir takıma karşı alınan 3 puanın önemine işaret etti.

Rakiplerinin maçın hemen başında kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Futbolcularımı kutluyorum. Beklentilerimizi büyük oranda karşıladılar. Bundan sonra alınan galibiyeti daha değerli kılabilmek adına, devamını getirmeliyiz. Bunun üzerine çalışacağız. İyi ve tecrübeli bir takımız. Ama uzun süre galip gelemeyince ister istemez takımda moral ve öz güven kaybı yaşanıyor. Bunları aşıp hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Böyle galibiyetler aldıkça taraftarımız da bizi daha fazla destekleyecektir. Bugün bizi yalnız bırakmayan Gaziantep halkına teşekkür ederim."


- Elazığspor cephesi


Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise neredeyse 90 dakika boyunca 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade etti.

Maçın hemen başında eksik kalmaları nedeniyle oyun anlayışlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Altıparmak, "Biz golü yedikten sonra özellikle 70. dakikaya kadar skoru koruyup daha sonra öne çıkarak gol veya goller bulmaya çalışmak istemiştik. Bunu büyük oranda da başardık ama gol bulamadık. 90 dakika 10 kişi oynayan takımımı mücadeleleri nedeniyle kutluyorum. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. O yüzden önümüzdeki maçlara bakmamız lazım." diye konuştu.

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