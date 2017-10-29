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Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

29 Ekim 2017 Pazar, 16:29

MERSİN (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden, Doğu Akdeniz'de yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 (50-70 km/s), yer yer 9 (60-90 km/s) kuvvetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli fırtınanın etkisinin yarın akşam saatlerinde azalmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Meydana gelebilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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