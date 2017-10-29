Erzincan'da "bisikletli off-road" heyecanı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde "bisikletli off-road" etkinliği düzenlendi.

Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan Bisikletliler Derneği iş birliğinde Ekşisu Mesire Alanı yakınındaki off-road pistinde gerçekleştirilen etkinliğe, 12 ile 50 yaş aralığındaki 37 kişi dağ bisikletleriyle katıldı.

Katılımcılar, 3 kilometrelik zorlu parkurda zaman zaman düşse de bitiş noktasına ulaşmayı başardı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Etkinliğimiz biraz farklı oldu. Off-road pistimizde dağ bisikletleriyle yarış düzenledik. Amacımız Cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anmak, onların anısına gençlerimize, çocuklarımıza bir etkinlik düzenlemekti. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Erzincan Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Sarı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ülkede ilk kez bisiklet off-road yarışını icra ettik. Etkinlik güzel ilgi gördü, katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yarışmacılardan Niyazi Şenol Cabri de Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılında düzenlenen etkinliğe katılmaktan onur duyduğunu söyleyerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinliği, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Alanur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb ile vatandaşlar da izledi.

Bisiklet yarışmasının ardından Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri arazi araçlarıyla gösteri yaptı.