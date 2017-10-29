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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2017 Pazar, 16:42

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet" fidanı dikildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, üniversitenin güzel bir geleneğini yansıtmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Geleneklerin önemli ve değerli günleri gelecek nesillere aktarmada büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, "Bugün fidan dikme geleneği de bunların bir parçası. Böyle tarihi ve güzel bir mekanda cumhuriyetimizin yaşatılması güzel bir şey. Ben tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ise cumhuriyet bayramlarında fidan dikim etkinliğinin gelenekselleştiğini söyledi.

Bugün rahmetli Güngör Arıbal'ın eserlerinden oluşan serginin açılışını yapacaklarını anlatan Tabakoğlu, "Bize eserlerini bağışlamıştı, sevgili eşi şu an yanımızda. Bağışladığı eserlerle bir sergi oluşturduk. Birazdan açılışını yapacağız. 94. yılını kutladığımız cumhuriyetimizin ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minetle anıyoruz. Aldığımız emaneti en güzel şekilde ileri götürmek için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir ve Tabakoğlu, 94. yıl için "Cumhuriyet" fidanı dikti.

Daha sonra Rekreasyon Derneği Onursal Başkanı Güngör Arıbal'ın eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı. Program sonunda TÜ Brass Band grubu konser verdi.

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