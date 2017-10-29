Müzayedede 8 bin 38 liraya horoz ve tavuk

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Süs Tavukları Yetiştirme ve Üretme Derneğine gelir amaçlı düzenlenen müzayedede, "Silver Barnevelder" cinsi horoz ve tavuk, 8 bin 38 liraya satıldı.

Talas ilçesinde bir at çiftliğinde gerçekleştirilen müzayedeye, 30 ilden çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Müzayedede, sıra paçalı, gugullu, siyah derili cinslerin de aralarında yer aldığı 300 tavuk satışa çıkarıldı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, müzayedeye 80 ilden katılımcının olduğunu, 30 ilden de dernek üyesi ve yöneticilerin geldiğini belirtti.



Türkiye'deki süs tavukçuları olarak hayvan sevgisini yaymayı hedeflediklerini ifade eden Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

''Bizim amacımız burada tavuk alıp satmak değil, burada dostlukların pekişmesini ve yardımlaşmanın artmasını sağlamaya çalışmak. Aynı zamanda Türkiye'de derneklerimiz daha yeni. Yeni oldukları için mali bütçeleri daha zayıf. Kayseri derneğimiz bu konuda şanslı. Burada çeşitli yardım organizasyonları düzenleyerek derneklerimizin organizasyon kabiliyetini arttırmaya çalışıyoruz. Dernek üyelerimizi eğitmek ve bilinçli üretici olmalarını, beslediği hayvanın ne olduğunu bilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.''

- "Avrupa şampiyonasına katılacağız"

Türkiye'nin yerli cinslerini tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Kılıçoğlu, ''Bizim en büyük hedefimiz, Türkiye'de bulunan yerli ırkları Osmanlı sultan tavuğu, Denizli horozu, Gerze hacı kadın tavuğu, Trabzon gugulisi ve İspenç ırklarını dünyaya tanıtarak tescilletebilmek. Örneğin bizim yaptığımız ilk çalışma, Danimarka'da önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonasına federasyon bazında katılmak. Biz orada ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmayı hedefliyoruz. Gerekli çalışmalarımız yapıldı. Biz, Türk halkı olarak, Türkiye'nin ismini dünyadaki tavukçuluk camiasına tanıtabilmek adına elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyuyoruz.'' şeklinde konuştu.

Kayseri Süs Tavukları Yetiştirme ve Üretme Derneği Başkanı Şerafettin Tezcan da süs tavuğu yetişticiliğinin gün geçtikçe yoğun ilgi gören hobilerden olduğunu söyledi.

Yapılan müzayedenin ticari amaç taşımadığını, insanlara yaptıkları işi göstermeyi amaçladıklarını aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

''Süs tavukçuluğu popüler oldu. Yaptığımız etkinliği Kayseri halkı görsün ve tavuk yetiştirme kriterlerini öğrensin istedik. Bizim buradaki asıl amacımız ticaret değil. Burada hindi veya başka bir hayvan beslemiyoruz. Amacına uygun bir etkinlik yaparak insanlara yaptığımız işi gösteriyoruz.''

- Sosyal medya üzerinden canlı yayın

Konuşmaların arıdından Silver Barnevelder cinsi tavuk ve horoz açık artırmaya çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelirin derneğe bırakılacağı müzayedeye, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında katılanlar da oldu.

Müzayedeye Sivas'tan katılan Yakup Öztürk, 8 bin 38 lira karşılığında tavuk ve horozun yeni sahibi oldu.

Etkinlikte, başka cins süs tavukları ve horozların müzayede ile satışı da yapıldı.