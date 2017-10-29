Meme kanserine dikkati çekmek için "pembe toplu" karşılaşma

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sokak Basketbol Turnuvası", meme kanserine dikkati çekmek için pembe topla başlatıldı.

Vali Konağı yanındaki sahada 32 takımın eşleştirme kuraları sonrası konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geniş kapsamlı bir duyuru yapılması durumunda katılımcı takım sayısının kat kat daha fazla olacağını gördüklerini söyledi.

Gençlerin spora yönelmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Gürkan, "Bu turnuvanın fikir babası Belediye Meclis Üyemiz Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanımız Savaş Üner, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Biraz daha önce duyuru yapsaydık, sanırım katılan takım sayısı iki katını geçerdi. Bu sevindirici bir gelişme, özellikle gençlerimizin spora yönelmesi, uyuşturucu gibi kötü alışkanlardan korunması için çok önemli. Elbette Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü ancak ve ancak sporla yaşama geçebiliyor. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Turnuvada meme kanserine de dikkati çekmek amacıyla Başkan Gürkan ve beraberindekiler, sporcular ile birlikte "Meme Kanserine Karışı Hep Birlikte Mücadele Edelim" yazılı pankart açtı.

Turnuvanın ilk atışını ise Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın eşi Esra Gürkan, Edirne Belediyesi Edirnespor Basketbol Takımı'nın oyuncuları Kazım Berat Gümüş ve Eren Beyaz'la yaptı.

Meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkli basketbol topu ile başlangıç yapıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir'in de izlediği karşılaşmalar devam ediyor.

Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli para ödülleri verilecek.