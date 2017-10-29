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Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

29 Ekim 2017 Pazar, 17:08

IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'nda terör örgütüne yönelik operasyonda, tahrip gücü yüksek olan uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile Suveren Jandarma Komando Komutanlığı ekiplerince, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın Iğdır kesiminde opresyon düzenlendi.

Operasyon kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerce arazideki kayalar arasına yerleştirilen patlatılmaya hazır haldeki bir el yapımı patlayıcı düzeneğine rastlandı.

Tahrip gücü yüksek olan ve el telsizi düzeneği ile uzaktan kumandalı olarak hazırlanıp 6 tüp ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince incelemelerin ardından olay yerinde imha edildi.

Patlayıcıyı yerleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

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