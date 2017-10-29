Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı Malik:

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TRABZON (AA) - Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı Muhammad Pervaiz Malik, Pakistan ve Türkiye'nin pek çok alanda işbirliği içerisinde olduğunu belirterek "Terörizmi kontrol etmek, polis eğitimi, hastane ve diğer birçok konuda işbirliği içerisinde. İki ülke arasındaki bu potansiyelin yükselmesi, iki ülke arasında yapılacak ticaret hacmine bağlıdır." dedi.

Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Malik ile beraberindeki heyet, Trabzon'daki temasları kapsamında Maçka ilçesini ziyaret etti.

İlçedeki bir sosyal tesiste düzenlenen programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile bir araya gelen heyet, daha sonra Aya Varvara Kilisesi'ni gezdi. Ziyaret anısına Balta ve Koçhan tarafından Pakistan heyetine Trabzon'a özgü çeşitli hediyeler takdim edildi.

Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan Türkiye dostluğu grubunun önderliğini yaptığını belirterek 18 milletvekiliyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Türkiye'de gittikleri her yerde saygıyla karşılandıklarını dile getiren Malik, "Pakistan ve Türkiye'nin tarihten gelen çok uzun bir ilişkisi var. Pakistan ve Türkiye'deki dostluk gruplarının daha da arkadaşlık kurmasında iddialıyız. İnsan ilişkilerinde birbirlerini çok seviyorlar. Biz emin olmanızı istiyoruz ki parlamento arasında da birbirlerini çok sevecekler." dedi.

Pakistan ve Türkiye'nin pek çok alanda işbirliği içerisinde olduğuna dikkati çeken Malik, şöyle konuştu:

"Terörizmi kontrol etmek, polis eğitimi, hastane ve diğer birçok konuda işbirliği içerisinde. İki ülke arasındaki bu potansiyelin yükselmesi, iki ülke arasında yapılacak ticaret hacmine bağlıdır. Düşünüyorum ki Türkiye ve Pakistan işbirliği yaparak pek çok başarıyı elde edebilir. İki ülke arasındaki dostluğa büyük bir köprü oluşturabilir."

Malik, Türkiye ile çok fazla işbirliği içerisinde olduklarını, bunun yeterli olmadığını vurgulayarak "İki büyük nüfusa sahip ülkeyiz. Daha fazla işbirliği yapmalıyız." dedi.

- "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği"

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da Pakistan heyetiyle çok olumlu ve verimli görüşmeler yaşandığını dile getirerek "Gönül kardeşliğimizin yanında inşallah bu görüşmeler neticesinde ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda ticaret hacmimiz artacak." dedi.

Her iki ülkenin de turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Balta, bu manada da çok olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü kaydetti.

Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerçekleşen ikili görüşmelerde Türkiye-Pakistan ilişkilerinin daha da ileriye gitmesi, ticaret hacminin artması ve her alanda yakınlaşmanın daha da artması için sorumluluklarının büyük olduğunu söylediğini aktararak "İnşallah bu girişimler ve ziyaretler neticesinde de iş adamlarını bir araya getireceğiz. İnşallah buradan 80 milyonun selamını götürecekler ve mutlu olarak ayrılacaklar. Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." dedi.



