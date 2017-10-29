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KARABÜK (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Tony Popovic, maçı kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Popovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eskiye oranla takımda büyük bir gelişme olduğunu belirterek, "Maçı kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşadık. Bugün inanılmaz mücadele ettik, çok iyi oyun oynadık. Öz güven kazanıp, bu doğru yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir soru üzerine takımla 4. maçına çıktığını anlatan Popovic, "Bazı şeyleri tam anlayabilmek, kavrayabilmek için çok erken. Ama biz geldiğimiz süreçten itibaren çok iyi bir gelişme kaydediyoruz, iyi yolda ilerliyoruz. Bugün takımım iyiydi, çok iyi performans gösterdik. Gol atmak için herşeyi yaptık. Bence orta açılmadan önceki pozisyon fauldü. Bir şekilde topu onların kalesine gönderemedik, şansızlık vardı bu maçta. Futbolcularımdan kimse pes etmedi, bu da çok olumlu bir noktaydı." değerlendirmesinde bulundu.





- Demir Grup Sivasspor cephesi





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, konuşmasının başında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Oyunun genelinde rakibin baskı yaptığını aktaran Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu baskı, bizim çabuk çıkmayı planladığımız her zamanki oyun planımızı bozdu. O nedenle de fazla top tutamadık, fazla hücuma çıkamadık. İlk yarıda fazla pozisyon vermedik ama ikinci yarı savumamız ve kalecimiz mükemmel oynadı. Futbol bu, çok iyi oynadığımız maçları bazen kazanamıyoruz. Bugün çok pozisyon üretmeden, daha iyi oynamamız gerekirken oynamadan üç puan almış olduk. Savunma ve kaleci arkadaşımızı, oyuncularımın hepsini kutladıktan sonra biraz daha fazla kutluyorum. Karşı takım bundan sonraki maçları daha rahat kazanır diye düşünüyorum."