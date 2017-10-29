Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde AKUT ekipleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü, denizin dibine Türk bayrağı açarak kutladı.

AKUT Spor Kulübü Derneği Sualtı Branşı gönüllüsü 7 kişilik dalgıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Bitez Limanı'ndan çıktıkları bir dalış okuluna ait tekneyle Bodrum Karaada açıklarında dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar su altı ve üstünde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve AKUT flaması açtı. Deniz dibinde yapılan etkinlik, güzel görüntüler oluşturdu.

AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşunu denizin altında kutladıklarını söyledi.

Etkinlikte AKUT gönüllüsü 7 dalgıcın yer aldığını anlatan Uslu, "Ekiplerimiz Türkiye'nin birçok noktasında farklı etkinlikler gerçekleştirdi. Biz de su altı grubumuzla birlikte dalış yaptık ve su altında Türk bayrağı ve flamamızı açtık." diye konuştu.

Uslu, bu tür etkinlikleri milli bayramlarda tekrarlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.