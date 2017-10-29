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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bin 300 kişinin katıldığı "doğa yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde bulunan Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yeşil ve sarının iç içe geçtiği ormanlık alandaki 5 kilometrelik parkurda yürüyüşün keyfini çıkaran katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla orman içi patika yollardan geçerek yürüyüşü tamamladı.

Vali Ahmet Çınar, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tabiat yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava şartlarına rağmen halkın yürüyüşe rağbet gösterdiğini belirten Çınar, "Bu bir başlangıçtı. Şimdi katılımcılardan, isteyenlerden görüş ve önerilerini alacağız. Gelecek senelerde bunu müzik gibi etkinliklerle de geliştirerek devam ettireceğiz. Geleneksel hale getireceğiz. Halkımız hem Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu yaşayacak hem de o gün topluca güzel bir etkinliğe katılmış, tabiata çıkmış, oksijenini almış, sporunu yapmış, eğlenmiş olarak evlerine dönecek." diye konuştu.

Yürüyüş sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.