Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"5. Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu"

29 Ekim 2017 Pazar, 17:27
"5. Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu"

KOCAELİ (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "5. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" düzenlendi.

Seka Park'ta 3 kilometre halk koşusu, 10 kilometre Cumhuriyet Koşusu ve çocuk maratonu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışlara, yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı sporcu katıldı.

Yarışların startını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu verdi.

Koşunun 10 kilometre erkekler kategorisinde Kenyalı sporcular Benard Sang birinci, Hillarry Kirayo ikinci, Kimutai Kiplimo üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise ilk 3 sırayı Kenya'dan Esther Chesang, Türk sporcu Sevilay Eytemiş ve Kenyalı atlet Stellah Barsosio aldı.

3 kilometre halk koşusunda, erkeklerde Murat Kurtak birinci, Sinan Tatlı ikinci ve Berke Ertaş üçüncü olurken, kadınlarda ise birinciliği Bensu Bozdağ, ikinciliği Ayşegül Gökçe, üçüncülüğü de Gizem Akkuş elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker verdi.

Çocuk maratonu kategorisinde derecelendirme yapılmazken, katılım sağlayan 2 bin çocuğa anı madalyası ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Donanma gemileri ziyarete açıldı
YEREL

DONANMA GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Kartepe Zirvesi sona erdi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ SONA ERDİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Planlarını güvenlik kamera görüntüsü bozdu
YEREL

PLANLARINI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ BOZDU
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ

Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ