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MARDİN (AA) - Karadenizli din görevlileri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 50 kişilik grup Mardin'de çeşitli temalarda bulundu.

Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonunca hazırlanan "Güneydoğu ile Doğu Karadeniz Arasında Kardeşlik Köprüsü Projesi" devam ediyor.

Proje kampsamında Karadeniz'den Mardin'e gelen aralarında din adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin de yer aldığı 50 kişilik grup, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek eşliğinde tarihi camileri ve medreseleri ziyaret ettikten sonra Mardin Valisi Mustafa Yaman ile otelde bir araya geldi.

Vali Yaman, burada yaptığı konuşmada, misafirleri Mardin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bölgede sağlanan huzurun ardından Mardin'in hak ettiği yere ulaşması için çalışmlar yürüttüklerini aktaran Yaman, ilde huzurlu bir iklimin sağlandığını ve travmaların izlerinin silinmeye çalışıldığını belirterek, "Allah'a şükür hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile her türlü desteği bölgeye veriyor. Bölgenin daha önce yaşadığı manevi havanın tekrar yaşaması lazım. Buna sizin de destekleriniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Grup üyeleri daha sonra Kabala Mahallesinde Nuhoğlu Külliyesinde Mardinli din adamları ile bir araya geldi.

MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Elçi, Güneydoğu ve Karadeniz arasında bir kardeşlik köprüsünü kurulması amacıyla projenin başlatıldığını, Kurban Bayramı öncesi Güneydoğuda görev yapan 50 din görevlisi ile Karadeniz'e gittiklerini anımsattı.

Oradaki tarihi ve güzellikleri, Karadeniz insanın cana yakınlığını görme fırsatı yakaladıklarını belirten Elçi, "Bugün Karadeniz'in çeşitli illerinden buraya gelen hocalarımız var. 2 gün Diyarbakır'da misafir ettik, bugün Mardin'de yarın Batman ve daha sonra Siirt ve Bitlis'te misafir ettikten sonra yolcu edeceğiz." dedi.

Bu tür ziyaretlerin varsa ön yargıların kırılmasına neden olduğunu aktaran Elçi, şöyle devam etti:

"Türk ve Kürtlerin bin yıllık bir kardeşliği vardır. Bir asıra yakındır birbirine karşı küstürülmek, ırkçılık belası ile bu iki halkı birbirine koparmak isteyenlerin oyununa 'artık yeter' demenin zamanı geldiği kanaatindeyiz. Bin sene boyunca özellikle tarihi kavşaklarda birlikte savaşmış, birlikte şehit olmuş, birlikte tarih yazmış bu 2 asil milletin, yeniden kucaklaşmasını, bir araya gelmesini ve yeniden tarih yazması için birbirine sırtını dayaması ve kardeşliği yeniden tesis etmek için böyle bir hareket başlattık."

Temaslarda çok duygusal anlar yaşadıklarını vurgulayan Elçi, "Karadeniz'de bizlere hitap edince insanların gözlerinin dolup taştığını gördük. Aynı duyguları biz yaşadık. Vedalaşırken ağlaştık birbirimizle. Anladık ki böyle bir çalışmaya, kucaklaşmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

- "O kadar candan karşıladılar ki inanılır gibi değil"

Karadenizli din görevlisi İbrahim Öner de iadeyi ziyaret kapsamında bölgeye geldiklerini ve buradaki kardeşleri ile hasret giderdiklerini vurguladı.

Bölgede gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Öner, şöyle konuştu:

"Dış güçlerin bölgede planları var. Bu bölgeyi Anadolu'dan ayırmak için çeşitli projeleri var. İnşallah bu yaptığımız ziyaretle bu projeyi akamete uğratacağız. İnsanlarımız burayı tanımak için lütfen buraya gelsinler ve görsünler. Özellikle Diyarbakır çok farklı bir şehir. Oradaki insanların medresede, çarşıda ve pazarda bizi karşılamalarını gördük. O kadar sıcak ve candan karşıladılar ki inanılır gibi değil. Anlatarak bunu izah edemeyiz. Candan yürekten bizi karşıladılar."

Hudeybiye Derneği Başkanı Süleyman Akyüz de bölgeden çok etkilendiklerini işaret ederek "Bunun için gidip gelmek, birbirini daha yakından tanımak ve kaynaşmayı sağlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.