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Futbol: Süper Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 17:34

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Badu, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, Kembo, Stancu

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, Charles, Menez, Harun Alpsoy, Maicon, Eto'o

Gol: Dk. 37 Agu (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Sandro (Antalyaspor)


BURSA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında, Bursaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ çaprazdan Antalyaspor ceza sahasına giren Badu'nun sert şutunda, kaleci Boffin uzanarak topun kaleye girmesine izin vermedi. Boffin'den dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kembo, iki Antalyasporlu savunma oyuncusunu geçerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun müsait durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada Menez'in pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Eto'o'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Agu'nun golüyle öne geçti. Bu dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Agu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Maicon'un pasında Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Charles'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

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