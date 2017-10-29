Cumhuriyet Bayramı'nı buzda kutladılar

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir araya gelen 150 short track (sürat pateni) sporcusu, buz pistinde dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Palandöken ilçesindeki 500'lük Short Track Salonu'na aileleriyle gelen 15 spor kulübünden 150 sporcu, ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce desteklenen program kapsamında gösteri sonrası test yarışı yapan sporcular, ardından dev Türk bayrağı açarak "29 Ekim Cumhuiryet Bayramı" kutlu olsun sloganı attı.

Sürat Pateni Milli Takımı Antrenörü Zeynep Erkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, sürat pateni sporcularının minikler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yarışmalar yaparak, bayrak töreni tertip ettiklerini söyledi.

Sporcuların 29 Ekim'i bayram coşkusuyla kutladıklarını aktaran Erkılıç, "Etkinlikle sürat patenciler olarak milli bilinç ve şuurla birlik ve beraberliği ifade etmeye çalıştık. İnşallah Cumhuriyet'in yeni nesli, bu bilinçle gelişip büyüyecektir. Sporcuların yanı sıra veliler de bizlere destek verdi." diye konuştu.

Sürat patenci Aylin Mumcu da Cumhuriyet Bayramı'nı buz pistinde kutladıklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

Program sporcuların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.