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Görevlendirme yapılan belediyeden toplu sünnet töreni

29 Ekim 2017 Pazar, 17:49
Görevlendirme yapılan belediyeden toplu sünnet töreni

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, görevlendirme yapılan Viranşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 120 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Viranşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit'in talimatıyla Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, mehteran takımının seslendirdiği marşlarla coşkulu anlar yaşayan çocuklar, daha sonra sirk gösterisiyle eğlendi.

Törene katılan Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, görevlendirmenin ardından Viranşehir'de çok güzel işlere imza atıldığını dile getirdi.

İlçede hizmetlerin üst seviyeye çıktığını belirten Erin, sünnet olan çocukların erkekliğe ilk adımı attığını ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Çimşit de görevlendirmeyle birlikte ilçede birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Yürütülen projelerden birinin de toplu sünnet şöleni olduğunu kaydeden Ömer Çimşit, "Görevlendirilmiş bir belediye olarak amacımız halkımızın mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmekti. Bu vesile ile böyle bir organizasyon düzenledik. Düzenlediğimiz şölene katılan davetlilere ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli vakit geçirmişlerdir. Şimdiden sünnet olacak olan çocuklarımıza geçmiş olsun diyor, sünnet şölenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sünnet olacak çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bu arada, törende belediye tarafından başlatılan şiir yarışmasında, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini ezberleyen 200 çocuk ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

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