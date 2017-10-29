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Futbol: TFF 1. Lig

29 Ekim 2017 Pazar, 17:51


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Douhadji, Sezer Özmen, Lalawele, Abdulkadir Parmak, Lingane (Dk. 82 Tolgahan Mulla Çiçek), Loemba (Dk. 60 Savaş Yılmaz), Mendy, Atabey Çiçek

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı (Dk. 80 Berkan Yıldırım), Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, Jones (Dk. 57 Recep Aydın), Korkishko (Dk. 89 Mert Örnek), Boubacar, Sinan Özkan

Goller: Dk. 19 Korkishko, Dk. 33 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 90+2 Sezer Özmen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Caner Arıcı, Dk. 66 Hüsamettin Tut, Dk. 71 Aykut Demir, Dk. 76 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 35 Erhan Kartal, Dk. 87 İsmail Şahmalı (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın son dakikalarında statta kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

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